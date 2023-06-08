ليفربول يوقع عقداً مع بطل العالم

أعلن ليفربول، اليوم الخميس، تعاقده مع لاعب الوسط أليكسيس ماك أليستير الفائز بكأس العالم، بعقد طويل الأجل، قادما من برايتون أند هوف ألبيون، إذ يتطلع النادي لإعادة البناء بعد موسم صعب.

وحتى اللحظة لم تكشف عن التفاصيل المالية للصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن انتقال اللاعب الأرجنتيني كلف ليفربول 40 مليون يورو.

وبدوره، قال اللاعب ماك أليستير (24 عاما) في بيان: "الشعور مذهل، حلم أصبح حقيقة، من الرائع أن أكون هنا ولا أطيق الانتظار لأبدأ مسيرتي".

وأضاف: "أردت أن أكون هنا منذ اليوم الأول لفترة الإعداد للموسم الجديد، لذا من الجيد أن الإجراءات اكتملت وأتطلع لمقابلة الزملاء الجدد".