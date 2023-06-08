ليونيل ميسي يؤكد: سأعود يوما ما إلى برشلونة

قال الأرجنتيني ليونيل ميسي، المنضم حديثا إلى إنتر ميامي، تصريحا مثيرا بشأن مستقبله.



وسئل ميسي، خلال حوار أجراه مع صحيفتي "سبورت" و"موندو ديبورتيفو" الإسبانيتين: هل ترغب في العودة إلى برشلونة يوما ما، سواء كمدير فني أو لاعب أو سفير؟ ورد البرغوث: "نعم.. بالطبع أود أن أكون قريبا من النادي".



وأضاف ميسي: "في الحقيقة، سأعيش في برشلونة. إنها واحدة من الأشياء التي أنا وزوجتي وأطفالي نعرفها جيدا.. أتمنى العودة لكن لا أعرف متى أو كيف".



واختتم: "أريد أن أتمكن من المساهمة في النادي والمساعدة، لأنه ناد أحبه كما قلت دائما، إنني أقدر الحب الذي تلقيته من الجمهور خلال مسيرتي وأود أن أكون هناك مرة أخرى".



وذكرت تقارير أن ميسي يرتبط بعقد مع إنتر ميامي لمدة 3 سنوات، لكن يحق للبرغوث فسخه من طرف واحد في شهر يونيو/حزيران من كل عام.