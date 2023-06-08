الاحتلال يفرج عن الأسير يسري المصري من غزة بعد اعتقال دام (20)

أفادت مؤســـسـة مهجة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى والجرحى، اليوم الخميس8/6/2023م، أن ســلـطـات الاحتلال الصهـيـوني أفرجت عن الأسير المجاهد يسري عطية محمد المصري (40 عامًا) من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة 20 عامًا.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني كانت قد اعتقلته بتاريخ 09/06/2003م بعد محاصرة منزله، وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بالسجن عشرين عامًا؛ بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال الصهيوني، والتخطيط لاغتيال مسؤول الأمن في تجمع مستوطنات غوش قطيف.

وأشارت مهجة القدس إلى أن الأسير المحرر يسري المصري ولد بتاريخ 23/03/1983م، وهو أعزب، ويُعد أحد ضحايا سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تنتهجها ما يسمى مصلحة سجون الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين؛ ويعتبر من الحالات المرضية الصعبة خلال فترة أسره في سجون الاحتلال الصهيوني؛ وأفرج عنه من سجن النقب الصحراوي بعد قضاء مدة محكوميته كاملةً.



