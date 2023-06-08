صحيفة عبرية: الجيش "الإسرائيلي" يستعد لحرب متعددة الجبهات

كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الخميس 8-6-2023، عن وجود استعدادات لدى جيش الاحتلال لحرب "متعددة الجبهات".

ونقلت الصحيفة العبرية، عن ضابط في جيش الاحتلال، وهو المقدم "منير أوجابون"، قائد الكتيبة 51 في لواء غولاني، "على خلفية التدريبات الميدانية التي تجري على بعد التوترات الأخيرة، قوله: "نحن نجري سلسلة تدريبات مدتها خمسة أسابيع ونقوم حاليا بتدريب كتيبة، مما يعني أننا نستعد للحملة القادمة". على حد قوله.

وأضاف الضابط الصهيوني: "مهمتنا أن نكون جاهزين، لقد تجندت في جولاني منذ 17 عاما، وفي كل صيف يحدث هذا عمليا نحن نصل خلال أربعة أشهر من التدريبات إلى مستوى عال نسبيا من الكفاءة. بحسب زعمه.

وتابع قائلاً: "في تدريبات الكتيبة، على سبيل المثال، ندرس الخطط التشغيلية وتكييفها مع الواقع المتغير. وهناك تقنيات تم تطويرها ونحتاج إلى التحقق منها".على حد قوله

وأردف الضابط: "هناك عمليات مع القوات الجوية، مثل الوحدات التكنولوجية، هناك ما يقرب من 20 كتيبة هنا في الفرقة 36 وحدها، تريد أن ترى كيف نحن من حيث الكفاءة والاستعداد، أنهينا الأسبوع الماضي تدريبات كتيبة استمرت قرابة خمسة أيام، وقد مشى المقاتلون مسافة 50-60 كم، وهم يحملون أثقالا على ظهورهم ".

وقال: "عندما تريد الانتصار، لن يكون هناك خيار آخر، سيكون عليهم استخدام القوات البرية. بحسب زعمه.