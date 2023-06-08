هل الإقلاع عن التدخين يحسن الصحة النفسية؟

توصل علماء جامعة أكسفورد إلى أن الإقلاع عن التدخين يمكن أن يحسن الصحة النفسية للأشخاص الذين يعانون من مشكلات الصحة العقلية.

وأشارت مجلة JAMA Network Open، إلى أن الباحثين استخدموا خلال هذه الدراسة بيانات تجربة سريرية عشوائية لتقييم آثار التدخين الضارة خلال اعوام 2011-2015 ، شملت 4260 مشاركا، حوالي نصفهم كانوا يعانون من مشكلات عقلية.

وخلال الدراسة، درس الباحثون تأثير الامتناع عن التدخين خلال 9-24 أسبوعا.

وكان المشاركون في الدراسة قد أجابوا على أسئلة مثبتة في استبيان عن الصحة النفسية قبل وبعد الإقلاع عن التدخين.

واحتوت التجربة على قياس مستوى مؤشر القلق والاكتئاب باستخدام مقياس التصنيف السريري من 0 إلى 21 .

وكان المتوسط الأولي بين المشاركين يعادل 4.25 للقلق و2.44 للاكتئاب. ولكن بعد مضي 24 أسبوعا على الإقلاع عن التدخين أظهر المرضى تحسنا ملحوظا في الأعراض.

ويُشار إلى أنه بعد تعديل البيانات الديموغرافية والمتغيرات الأساسية، أدى الإقلاع عن التدخين إلى انخفاض في كل من القلق (ناقص 0.4 نقطة) والاكتئاب (ناقص 0.47) مقارنة بالمجموعة التي استمرت في التدخين.