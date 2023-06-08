إخلاء أكثر من 205 ألف شخص بسبب الأمطار الغزيرة باليابان

أصدرت السلطات اليابانية، أوامر بإخلاء أكثر من 205 ألف شخص نظرًا لتهديد الانهيارات الأرضية المحتملة، بسبب تساقط الأمطار الغزيرة في محافظة شيزوكا باليابان.

ووفقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة اليابانية، طُلب من أكثر من 203 ألف شخص في مدينة هاماماتسو مغادرة منازلهم، بالإضافة إلى أكثر من 2300 شخص في مدينة كوساي، وتشمل هذه الفئة بشكل رئيسي كبار السن وأولئك الذين لديهم قدرات محدودة.

وتشعر السلطات بقلق من تأثير تلك الأمطار الغزيرة المتوقعة على تآكل التربة وزيادة خطر وقوع الانهيارات الأرضية.

وتم رفع حالة التأهب في تلك المناطق إلى المستوى الثالث من بين خمسة مستويات.