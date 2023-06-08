اشتية: سنعيد بناء كل بيت يهدمه الاحتلال



قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن كل بيت يهدمه الاحتلال سنعيد بناءه، وسنتعاطى بكل مسؤولية مع احتياجات العائلات التي تُهدم بيوتها، وهذه مسؤوليتنا تجاه أبناء شعبنا.

وأضاف اشتية خلال تفقده منزل الأسير إسلام فروخ الذي فَجَره الاحتلال، فجر اليوم الخميس، أن ما قام به الاحتلال جريمة نكراء، إذ حولت عائلة بين ليلة وضحاها إلى عائلة مشردة بعد هدم بيتها، وهذه العقوبات التي لم تحصل في التاريخ هي محاولة من الاحتلال للنيل من معنويات شعبنا.

وكانت قوات الاحتلال فجّرت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، منزل عائلة الأسير اسلام فروخ في البلدة القديمة من مدينة رام الله.

ويقع منزل عائلة الأسير فروخ في بناية سكنية مكونة من أربعة طوابق وتبلغ مساحته 250 مترا مربعا، ويأوي والدي الاسير وشقيقاته الأربع.