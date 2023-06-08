صعود أسعار الذهب وتراجع الدولار الأمريكي، يبحث الكثير من المتابعين عن أسعار الذهب والدولار، وهما من الموضوعات الهامة التي تجذب شريحة كبيرة من الناس وخاصة المستثمرين والتجار والمقبلين على الزواج، ويبحثون عنها باستمرار على محركات البحث المختلفة.

ونحرص في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" ونظراً لاستحواذ أسعار الذهب والدولار على اهتمام المتابعين على تقديم كافة التحديثات والتغييرات التي تطرأ على أسعار المعدن الأصفر والدولار.

صعود الذهب

وصعدت أسعار الذهب بنحو طفيف، في تداولات اليوم الخميس 8-6-2023، مع تراجع عملة الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية.

يأتي ذلك في ظل ترقب المستثمرين لقرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي حول سعر الفائدة في اجتماعه المقبل.

وبحسب وكالة "بلومبرغ"، فإنه بحلول الساعة 11:01 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للمعدن النفيس بنسبة 0.17% إلى 1961.80 دولار للأونصة، فيما صعدت العقود الفورية للمعدن بنسبة 0.39% إلى 1947.56 دولار للأونصة.





كذلك ارتفعت العقود الآجلة للفضة بنسبة 1.07% إلى 23.78 دولار للأونصة، في حين صعدت العقود الفورية للفضة بنسبة 1.46% إلى 23.76 دولار للأونصة.

تراجع الدولار

وأوضحت "بلومبيرغ" أنه في سوق العملات، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من عملات رئيسية، بنسبة 0.18% إلى 103.9140 نقطة.





