الشرطة بغزة تقرر منع اصطحاب الحيوانات على الشاطئ وإدخالها البحر

قررت المديرية العامة للشرطة في قطاع غزة اليوم الخميس 8/6/2023، منع اصطحاب الحيوانات على الشاطئ أو الدخول بها في البحر، وذلك حرصاً على سلامة المواطنين ولعدم تعكير الصفو العام.

وقال المتحدث باسم الشرطة العميد أيمن البطنيجي: إنه تقرر منع اصطحاب الحيوانات والتجول بها على الشاطئ أو الدخول بها في البحر؛ حيث تتسبب بالخوف والإزعاج وإيذاء المصطافين.

وأضاف العميد البطنيجي، في تصريح صحفي، إنه ضمن إجراءات تطبيق خطة موسم الصيف الذي يشهد إقبالاً مكثفاً على الشاطئ، ستكثف الشرطة من إجراءاتها ومتابعتها لمنع إدخال الحيوانات بشتى أنواعها للشاطئ ومياه البحر.

وشدد البطنيجي على أنه سيتم اتخاذ إجراءات فورية وميدانية بحق من يخالف ذلك، مهيباً بجميع مالكي الحيوانات الالتزام بالتعليمات وعدم التسبب بالأذى أو الإزعاج للآخرين.

تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود أجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني في تطبيق خطة موسم الصيف لهذا العام، بما يحافظ على سير الحياة اليومية ويوفر الأجواء الملائمة للمواطنين حفاظاً على السلامة العامة.

وكانت كاميرا "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" رصدت حيوانات "الحمير" هي تلعب وسط المصطفين في بحر قطاع غزة الذين تذمروا من الظاهرة التي طالما حذرت منها الجهات الحكومية الفلسطينية لما لها من مكرهة صحية .

وطالب المواطنون والمصطفون الجهات الحكومية في قطاع غزة ، بإصدار قرار يمنع إدخال الحيوانات للبحر وخاصة خلال تواجد المصطفين ، كما فعلت الأعوام لماضية .