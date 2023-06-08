أسعار الأضاحي واللحوم الحية في الإسكندرية للعام 2023

سجلت أسعار الأضاحي واللحوم الحية في الاسكندرية للعام 2023 مستويات قياسية وخاصة مع قرب عيد الاضحى ، بزيادة تتجاوز 80% في المتوسط بحسب الصنف، مدفوعة بالقفزات القياسية في تكاليف الإنتاج على خلفية أزمة شُح الدولار، وتعسر الإفراجات الجمركية عن خامات الأعلاف، الأمر الذي خسرت على إثره صناعة الماشية نحو 60% من قدراتها الإنتاجية على مدار نحو عام مضى وكالة فلسطين اليوم تقدم اسعار الاضاحي في الاسكندرية للعام 2023

أسعار الأضاحي واللحوم الحية في الاسكندرية للعام 2023

ووفقا للسوق السوداء فإن أسعار اللحم البقري الحي إلى 135 و140 جنيهًا للكيلو، مقارنة بنحو 74 جنيهًا قبل عام، واللحم الجاموسي إلى 125 جنيهًا في المتوسط للكيلو، مقارنة بنحو 66 جنيهًا في مايو 2022.

زيادة قيمة بيع اللحوم الحية لا تُعد تضخمًا، بقدر ما هي تصحيح للأسعار في ظل تكاليف الإنتاج المتفاقمة وتضخم أسعار الأعلاف التي تُمثل نحو 70% من تكلفة الإنتاج، والتي وصلت إلى مستويات قياسية في الشهور الماضية مدفوعة بقفزات أسعار صرف العملة الصعبة وعدم توافرها.

أسعار أعلاف الماشية فقزت إلى قرب 20 ألف جنيه للطن حاليًا، مقارنة بنحو خمسة آلاف جنيه قبل نحو عام من الآن. الفترة نفسها شهدت زيادة أسعار خامات الذرة من نحو أربعة آلاف جنيه للطن، إلى حوالي 20 ألف جنيه للطن، وفول الصويا من نحو تسعة آلاف جنيه إلى أكثر من 42 ألف جنيه.

أسعار الأضاحي واللحوم الحية في الاسكندرية للعام 2023

أغلب مزارع الماشية عادةً في إدخال دورة عيد الأضحى للعام الجديد في موسم الأضحى السابق له، وهو ما حدث بالفعل في الموسم الأخير بصورة طبيعية نوعًا ما، وإن كانت التكاليف تقفز بصورة كبيرة.

وأضاف عبد الرحمن أن أسعار الأضاحي في موسم عيد اﻷضحى الماضي كانت أقل بكثير من مستوياتها حاليًا، إذ لم تكن الصناعة تأزمت كما هو الوضع الآن، «مع تضخم أزمة الأعلاف، أجبرني وضع السوق على غلق المزرعة الخاصة بشكل كامل»، كان عبد الرحمن يربي في مزرعته نحو 40 رأسًا من الماشية والضاني.

أسعار بيع اللحوم تقترب من 400 جنيه للرأس الواحدة في اليوم، وتخفيض أعداد التربية في مزارع أخرى، أفقد الصناعة نحو 60% من قدراتها الإنتاجية السنوية من وجهة نظر النادي، الذي يرى أن هذا سيسمح بمزيد من عمليات تصحيح الأسعار كلما اقترب موسم الأضحى، متوقعًا أن تكون ذروة زيادة الأسعار قبل الموسم مباشرة لتقترب من 150 جنيًا للكيلو (حي).

أسعار الأضاحي واللحوم الحية في الاسكندرية للعام 2023

محال بيع الجزارة في مناطق مختلفة، تراوح فيها سعر الكيلو من اللحوم الحمراء من 260 إلى 290 جُنيهًا في الأقاليم، وصولًا إلى 350 جنيهًا للكيلو في بعض أحياء المدن الكبرى، مقارنة بنحو 160 جنيهًا في المتوسط قبل عام من الآن.

مصدر بواحدة من كُبريات شركات تربية الثروة الحيوانية، توقع أن تؤثر قفزات الأسعار على حجم مبيعات الأضاحي من المزارع في حدود 40 إلى 50% في الموسم المقبل، مضيفًا لـ«مدى مصر»، أن هذا لن يُشكل فارقًا كبيرًا في ظل ارتفاع الأسعار وتوقف الكثير من المزارع عن العمل.

المصدر الذي رفض ذكر اسمه، قال إن أكثر من 100 مزرعة أبقار حلب وتسمين أغلقت في المنطقة التي تقع بها مزرعته، وهي الحالة نفسها في باقي المناطق المشهور بتربية المواشي، معتبرًا أن مثل تلك الإغلاقات تدفع الصناعة نحو التراجع، خاصة بعدما فقدت الكثير من قوتها خلال السنوات الماضية وبصورة لا تتناسب مع تنامي احتياجات المستهلكين وزيادة أعدادهم السنوية.

وفقًا لآخر بيانات مُحدثة عن الصناعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقدت صناعة الثروة الحيوانية 54% من أعداد رؤوس الماشية محليًا بين عامي 2017 و2018 على خلفية انتشار الأمراض وقتها.