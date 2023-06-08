أسعار الأضاحي 2023 في مصر- سعر لحم الخروف والعجل بالجنيه- مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك، يسأل كثيرون عن أسعار الأضاحي 2023 في مصر- سعر لحم الخروف والعجل بالجنيه، حيث يحرص الكثير من المسلمين على أداء سنة النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهي ذبح الأضحية في عيد الأضحى.

أسعار الأضاحي 2023 في مصر- سعر لحم الخروف والعجل بالجنيه

أسعار الأضاحي 2023

يتراوح سعر الخروف ما بين 4000 و7000 جنيه حسب وزنه ونوعه.

- سجل سعر كيلو اللحم الضأني «البرقي» قائم، نحو 120جنيهًا.

- سجل سعر كيلو اللحم الضأني «أسواني» قائم، بين 115 جنيهًا وحتى 130 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو اللحم الضأني «فلاحي» قائم، نحو 110 جنيهات.

- سجل سعر كيلو اللحم الضأني «صعيدي» قائم، نحو 130 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو اللحم الضأني «البرازيلي» قائم، نحو 90 جنيها.

أسعار الأضاحي للعجول 2023

سعر العجل المستورد نحو 25.000 جنيه.

سجل سعر العجل البلدي نحو 40.000 جنيه، بينما سجل سعر العجل المستورد نحو 25.000 جنيه، أما عن أسعار الكيلو فسجلت:

- سجل سعر كيلو اللحم للعجول «البلدي» قائم، نحو 73 جنيها.

- سجل سعر كيلو اللحم للعجول «المستوردة» قائم، نحو 140 جنيهًا للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية.

البقر

أسعار الأضحية البقري 2023

تبلغ أسعار البقرة الوالدة من 50 ألف إلى 65 ألف جنيه، بينما سجلت أسعار الكيلو، نحو:

- سجل سعر كيلو اللحم البقري «خليط بلدي» قائم، نحو 140 جنيها.

- سجل سعر كيلو اللحم البقري «مستورد كولومبي» قائم، نحو 138 جنيها.

- سجل سعر كيلو اللحم البقري «الشمبري» قائم، نحو 75 جنيها.

أسعار الأضحية الجاموسي 2023

- سجل سعر كيلو اللحم الجاموسي «البلدي» قائم، نحو 120 جنيهاً.

أسعار الأضحية للماعز 2023

بلغت أسعار الماعز نحو 5000 جنيه، بينما بلغ سعر الجدي البلدي والي 3000 جنيه، أما عن النعجة فقد وصلت إلى 4000 جنيه، وعن أسعار الكيلو، فسجلت:

- سجل سعر كيلو اللحم للماعز «البلدي» قائم، نحو 65 جنيها

- سجل سعر كيلو اللحم للجدي «البلدي» قائم، نحو 65 جنيها.