لجنة دعم الصحفيين تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الصحفي "مؤمن سمرين"

عبرت لجنة دعم الصحفيين عن قلقها لاستمرار قوات الاحتلال "الإسرائيلي " في استهداف الطواقم الصحفية بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام، خلال تأديتهم لعملهم المهني، لثنيهم ومنعهم عن ممارسة عملهم المهني في تغطية ما يجري من أحداث في مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة.

وحسب الإفادات التي وصلت إلى لجنة دعم الصحفيين، فقد أصيب المصور الصحفي مؤمن سمرين، برصاصة معدنية في الرأس خلال تغطيته للأحداث في رام الله فجرًا، ويرقد في العناية المركزة.

وحملت لجنة دعم الصحفيين الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الصحفي سمرين، مؤكدةً أن تكرار استهداف الصحفيين أثناء تأديتهم عملهم المهني يهدف لثنيهم عن مواصلة عملهم في كشف جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وأشارت اللجنة إلى أن الاحتلال استهدف 64 صحافياً منذ بداية العام الحالي 2023م، بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السامة بهدف لجمه عن تغطية جرائم الاحتلال.

وأكدت على ضرورة إخضاع "إسرائيل" للمساءلة والمحاسبة عبر التحقيق معها فيما ترتكبه من جرائم بحق الصحفيين كي لا تفلق من العقاب من الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين الفلسطينيين

كما أكدت على أن الانتهاكات الاسرائيلية مخالف لميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة .