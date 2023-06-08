بالفيديو سعر الأضاحي في سوريا 2023 –سعر العجل البلدي والغنم  

تشهد أسعار الاضاحي في سوريا العام الحالي 2023 ارتفاعاً مع اقتراب عيد الاضحى المبارك حيث تبدأ الأسعار في دولة سوريا لهذا العام 2023 للغنم من 700 ألف ليرة سورية، وتصل إلى 800 ألف ليرة سورية وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تنشر لكن اسعار الاضاحي في سوريا .

أسعار الاضاحي في سوريا العام الحالي 2023

نقدم لكن اسعار الاضاحي في سوريا للعام 2023 ، وخاصة الغنم والعجل والبلدي ولاغنم

اسعار الاضاحي للغنم من 700 ألف ليرة سورية، وتصل إلى 800 ألف ليرة سورية

– أسعار الأضاحي للعجل البلدي: تبدأ من 4 ملايين ليرة سورية ، وتصل إلى 5 ملايين ليرة سورية.

- سعر الكيلو الواحد من موزات لحم البقر والتي تعرف باسم الشرحات: 26000 ليرة سورية.

سعر أضحية عجل في سوريا 2023

الكثير من الناس في الدول العربية يفضل ذبح أضحية العجل أكثر من الخروف. ولكن أسعار العجول تعتبر هي الأعلى سعرًا في كافة الدول. فقد وضعت أسعار أضحية العجل في سوريا 2023 على النحو الآتي:

سجل سعر أضحية العجل المعد للذبح في سوريا الذي يبلغ وزنه ما بين 500 و600 كيلوغرام إلى حدود 4 ملايين ليرة سورية.

يختلف سعر أضحية العجل بحسب وزن العجل. حيث أن سعر كيلو لحم العجل الحي اليوم في الأسواق المحلية يبلغ 12 إلى 13 ألف ليرة سورية.

حدد سعر كيلو هبرة لحم العجل في الأسواق المحلية بـ 29 ألف ليرة سورية.

كما بلغ سعر كيلو لحم العجل المسوفة حوالي 19 ألف ليرة سورية.

وصل سعر كيلو موزات لحم البقر أو ما تعرف باسم الشرحات في الأسواق المحلية إلى 26 ألف ليرة سورية.