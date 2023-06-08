بالصور ارتياح عام لطلبة الأدبي والشرعي من امتحان اللغة العربية الورقة الثانية

أعرب طلبة الثانوية العامة في المحافظات الفلسطينية، اليوم الخميس 8/6/2023، عن ارتياحهم من اختبار مبحث اللغة العربية- الورقة الثانية لطلاب الفرع الأدبي والشرعي.

وأوضح الطلبة خلال استطلاع للرأي أجرته وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، موضحين أن الامتحان كان سهلاً ومن أسئلة الكتب الوزارية.

وأمس، توجه 87,817 ألف طالب وطالبة من كافة الفروع العلمية في جميع المحافظات الفلسطينية والخارج، لتقديم أول امتحانات الثانوية العامة في القاعات المُخصصة بالمدارس، وذلك في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة.

وتأتي امتحانات الثانوية العامة للعام الجاري في ظروف أمنية خاصة في الضفة المحتلة، وخاصة أن الاحتلال يواصل شن عمليات عسكرية في مناطق مختلفة في الضفة .

وأكملت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، كافة الاستعدادات لإنجاز امتحانات (التوجيهي) بالصورة المثلى، ولاستقبال الطلبة المتقدمين للامتحانات في القاعات بالمدارس.







