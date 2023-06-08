الكحلوت توضح الجديد بشأن موعد صرف المنحة القطرية ومخصصات الشؤون

أكدت عزيزة الكحلوت المتحدثة باسم التنمية الاجتماعية بغزة اليوم الخميس 8/6/2023 أن المنحة القطرية كما هي وسيتم صرفها وفق ما أعلنت اللجنة القطرية منتصف شهر يونيو.

وبين أنه لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة.

وأوضحت أنه وبخصوص مخصصات الشؤون، بينت أن مفوض عام الوزارة بغزة لؤي المدهون أكد أن وزارة المالية في رام الله لم تبلغ بموعد صرف شيكات الشؤون وهناك ضغوط وجهود مستمرة بهذا الملف لحين الإيضاح بذلك.

وكان السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أكد أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية تواصل الجهود والترتيبات اللازمة لصرف المنحة النقدية المقدمة من دولة قطر للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة.

وأعلن السفير العمادي أن منحة المساعدات النقدية سيتم صرفها خلال النصف الأول من شهر يونيو (6)، لنحو 100 ألف من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات قطاع غزة بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وبين السفير أن عملية التوزيع ستتم بنفس الآلية من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.