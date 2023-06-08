بالفيديو.. شقيقة الأسير الفروخ : الله أكيد هيعوضنا بيت في الجنة

أكدت شقيقة الأسيــر اسلام فروخ عقب تدمير قوات الاحتلال لمنزلها صباح اليوم" برام الله 8/6/2023 ، ان الله الله أكيد هيعوضنا بيت في الجنة ، وانا مش راح اخاف .

فجرت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، منزل عائلة الأسير إسلام فروخ في رام الله التحتا (البلدة القديمة) من مدينة رام الله ، وسط مواجهات عنيفة واشتباكات مسلحة للتصدي لاقتحام قوات الاحتلال.

منزل عائلة الأسير فروخ الذي فجرته قوات الاحتلال هو عبارة عن شقة ضمن بناية سكنية مكونة من عدة طوابق وتبلغ مساحته 250 مترا مربعا، ويأوي والدي الأسير وشقيقاته الأربع، حيث قامت قوات الاحتلال بطرد قوات الاحتلال منذ ساعات مساء الأمس جميع سكان البناية السكنية التي تعود لعائلة الفروخ، وكذلك الجيران، ومنعتهم من العودة لتفقد منازلهم إلا بعد انسحابهم فجر اليوم.