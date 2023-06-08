واعد: تفجير الاحتلال بيوت عوائل أسرانا لن يضعف من عزيمتهم أو يوهن من إرادتهم

أكدت جمعية واعد للأسرى اليوم الخميس 8/6/2023، أن تفجير الاحتلال "الإسرائيلي" بيوت عوائل أسرانا لن يضعف من عزيمتهم أو يوهن من إرادتهم.

ووصفت جمعية واعد، قيام قوات الاحتلال بتفجير منزل الأسير المهندس إسلام فروخ، بالعمل الانتقامي الجبان، وإرهاب كيان نشأ على دماء وعذابات شعب بأكمله.

واعتبرت واعد، أن سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها هذه الحكومة الفاشية اللقيطة ستزيد من روح التحدي والعنفوان والإصرار لدى أسرانا وعوائلهم وكل شعبنا المتجذر في أرضه والمتمسك بهويته.

ودعت الجمعية، كل أحرار العالم وأبناء شعبنا بالمشاركة والمساهمة في إعادة بناء البيت الذي دمره الاحتلال وفاء لإسلام فروخ وكل أسرانا وأسيراتنا.