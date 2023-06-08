إيران ترد على منتقدي صاروخ "فتاح"

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس 8/6/2023، رفضها لتصريحات بعض الدول الغربية بشأن صاروخ "فتاح" الفرط صوتي، مؤكدة أن "أنشطة الصواريخ الإيرانية تقليدية ودفاعية ومشروعة وتستند إلى القانون الدولي".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن "هذه الدول لا يحق لها إبداء رأيها حول قدرات إيران الدفاعية المشروعة والقانونية"، مشيرا إلى أن "لها تاريخا طويلا وواضحا في انتهاك التزاماتها الدولية في مختلف المجالات، بما في ذلك التجارب النووية ونظام منع الانتشار واستضافة الصواريخ النووية، والقيام بدور تخريبي في القضايا الإقليمية والدولية"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأشاد كنعاني بـ"الجهود التي تبذلها القوات المسلحة الإيرانية وإنجازاتها الإستراتيجية في تعزيز القاعدة الدفاعية للبلاد"، مضيفا أن "ما تقوم به إجراء صحيح وفعال لخلق ردع ضد التهديدات الخارجية والدفاع عن الأمن القومي الإيراني".

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قد أكد أول أمس الثلاثاء، أن "قوة الردع الإيرانية هي نقطة أمن وسلام مستدام لدول المنطقة".

وقال رئيسي، خلال مراسم إزاحة الستار عن صاروخ "فتاح" الفرط صوتي، إن "الصناعات الدفاعية والصاروخية في إيران أصبحت محلية وليست مستوردة"، مشددا على ضرورة التحرك نحو الاستقلال في الصناعات الدفاعية والعسكرية، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وكشفت القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، عن صاروخ فرط صوتي متطور جديد يحمل اسم "فتّاح"، وذلك بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.



وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن "فتاح" صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت، وقادر على المرور عبر أهم أنظمة الدفاع الصاروخي المتقدمة وأكثرها تطورا، كما أنه "قادر على استهداف أنظمة الدفاع الصاروخي التي يمكن أن تكون من بين أهم العناصر الدفاعية للعدو".

كما "يتميز هذا الصاروخ بدقة متزايدة وسرعة عالية جدا وقدرة ممتازة على المناورة، بالإضافة إلى القدرة على التخفي واجتياز أنظمة الرادار"، حسب الوكالة الإيرانية.

وأضافت أن مدى صاروخ "فتاح" يبلغ 1400 كم، ويتميز بسرعة عالية جدًا "13 ماخ، أي 13 مرة ضعف سرعة الصوت"، مؤكدةً أن "الرأس الحربي للصاروخ مزوّد بمحرك كروي يعمل على الوقود الصلب وفوّهة متحركة تعطيه قابلية على المناورة في جميع الاتجاهات".