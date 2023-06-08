بعد زيادة عمليات الضفة …الاحتلال يقرر تشكيل فرقة جديدة وهذا ما قرره بشأن الجيبات!

قرر جيش الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الخميس 8/6/2023 تشكيل فرقة تدخل سريع خاصة لمكافحة العمليات المتتالية في الضفة المحتلة.

وذكرت القناة 14 العبرية أنه بعد سلسلة من العمليات في منطقة حوارة قرر اللواء يهودا فوكس قائد القيادة المركزية إنشاء فريق مشترك من ماجلان والشاباك ووحدة خاصة أخرى، وستعمل الوحدة تحت قيادة العقيد شيمون سيسو.

وقال المراسل العسكري لقناة كان العبرية : إن جيش الاحتلال قرر زيادة تصفيح الجزء السفلي من الجيبات التي يستخدمها جيشه وقواته الخاصة خلال اقتحام نابلس وجنين ، وخاصة بعد فشله في عملية كاسر الأمواج التي أطلقها جيش العدو الإسرائيلي قبل نحو عامين في الضفة المحتلة .

وبين المراسل أن قرار زيادة التصفيح يأتي بعد الفشل في تطويق تطور واتساع الحالة النضالية في الضفة الغربية، وبعد الزيادة في استخدام المتفجرات ضد العدو في الضفة الغربية ، وخاصة في جنين ونابلس.