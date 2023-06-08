توغل "إسرائيلي" في المنطقة الحدودية لبيت لاهيا شمال قطاع غزة

توغلت آليات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال "الإسرائيلي" صباح اليوم الخميس 8/6/2023، في أراضي المواطنين في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن 6 جرافات من نوع D9 ترافقها دبابتي "ميركافا" توغلت في المنطقة الحدودية لبيت لاهيا انطلاقًا من بوابة أبو سمرة العسكرية.

وتواصل قوات الاحتلال ارتكاب الانتهاكات بحق أهالي القطاع، سيّما في المناطق الحدودية شرقًا، والذي يهدف بشكل ممنهج لتنغيص حياتهم وتضييق الخناق أكثر.

وعادةً ما يدفع التوغّل وخاصة المصحوب بإطلاق النار المزارعين لإخلاء أراضيهم وبيوتهم القريبة من السياج الأمني الفاصل على طول الحدود الشرقية. وبين الحين والآخر تُسفر هذه الاعتداءات الصهيونية عن إصابة شبان أو مزارعين خلال عملهم بفلاحة أراضيهم.