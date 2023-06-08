وزارة الأسرى : هدم منازل الأسرى عار سيلاحق الاحتلال

اعتبرت وزارة الأسرى والمحررين اليوم الخميس 8/6/2023 ، أن هدم منازل الأسرى عار سيلاحق الاحتلال ، داعية المجتمع الدولي للتدخل العاجل.

وأدانت الوزارة بأشد العبارات سياسة الاحتلال الإجرامية بهدم منازل الأسرى الأبطال، والتي كان آخرها منزل الأسير المقدسي إسلام الفروخ فجر اليوم.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية للتدخل العاجل والخروج عن صمتهم وممارسة دورهم المطلوب، لوقف جريمة هدم المنازل التي تتنافى مع كافة المواثيق والأعراف الدولية، كما ندعو أبناء شعبنا للالتفاف حول عائلة الأسير الفروخ وتضميد جراحها.