موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في فلسطين- هل صرف مخصصات الشؤون قبل العيد، يأمل مستفيدو الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة، بأن تصرف وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله مستحقاتهم المالية قبل حلول عيد الأضحى المبارك 2023، خاصة وأنهم يتدبرون أمورهم بالدفعة النقدية التي يتقاضونها كل بضعة أشهر لشراء أساسيات الحياة في منازلهم لأن لا مصدر دخل سوى تلك الدفعة التي تتأخر عليهم بالأشهر وأحيانا تتخطى السنتين كما حدث سابقاً.

هل تصرف شيكات الشؤون قبل عيد الأضحى 2023

هل تصرف شيكات الشؤون قبل عيد الأضحى 2023، يستفيد من شيكات الشؤون الاجتماعية ما يقارب من 116 ألف أسرة، نصيب الأسد من العدد لقطاع غزة الذي يعاني من أوضاع معيشية وإنسانية غاية في السوء، وتبدأ الدفعات من 750 شيكلا وتصل إلى حد أقصى 1800 شيكل لكل أسرة وفق وضعها الاجتماعي، إذ إن الدفعات تكون في العادة كل 3 أشهر بإحصائية 4 دفعات في العام، لكن في السنوات الأخيرة لم يتقاضى المستفيدون سوى دفعات قليلة وأحيانا تمر أشهر طويلة ولا يتقاضون أي دفعة من وزارة المالية والتنمية الاجتماعية.

هل صرف شيكات الشؤون الاجتماعية قبل عيد الأضحى؟

هل صرف شيكات الشؤون الاجتماعية قبل عيد الأضحى؟ يتساءل المستفيدون من شيكات الشؤون الاجتماعية عن موعد صرف دفعتهم المقبلة، خاصة مع قرب عيد الأضحى المبارك 2023- 1444، وأنهم يرديون كبقية الناس أن يشتروا لوازمهم واحتياجات أطفالهم واحتياجاتهم أيضا، لذلك يأملون أن تقدم الجهات المختصة على صرف دفعة لهم قبل قدوم عيد الأضحى المبارك لعام 2023، وخاصة وأن أياما قلائل تبقى على قدومه.

أخر أخبار شيكات الشؤون الاجتماعية في فلسطين

أخر أخبار شيكات الشؤون الاجتماعية في فلسطين، لم تصدر وزارة التنمية الاجتماعية أي أخبار تتحدث عن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية قبل رمضان أو غيره، فلم تُعلن حتى اللحظة عن موعد رسمي لتلقي الأسر المتعففة دفعات الشؤون الاجتماعية في فلسطين 2023، وسنوافيكم بكل التفاصيل عن ملف الشؤون الاجتماعية حال توفرت لنا في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" معلومات صحيحة، موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في فلسطين- هل صرف مخصصات الشؤون قبل العيد.