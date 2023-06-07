الاحتلال يفرج عن الأسير المصاب أحمد أبو عليا

قررت سلطات الاحتلال، اليوم الأربعاء، الإفراج عن الأسير المصاب أحمد أبو عليا من بلدة المغير شمال شرق محافظة رام الله.

وحسب تصريح مقتضب لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الأسير أبو عليا اعتقلته قوات الاحتلال قبل عدة أيام.

وكان أبو عليا أصيب في الـ28 من الشهر الماضي بالرصاص الحي قرب المدخل الشرقي للبلدة بالكتف والقدم، واعتقل ونقل إلى إحدى المستشفيات في أراضي الـ48، كما أصيب معه شاب آخر ونقل إلى مجمع فلسطين الطبي بوضع صحي حرج، وما زال يتلقى العلاج.

وكان الاحتلال فرض حصارا وإغلاقا على المغير خلال الفترة الماضية استمر لمدة 23 يوما، حيث منع المواطنين من الدخول أو الخروج منها.