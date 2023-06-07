طقس فلسطين يوم الخميس والجمعة في قطاع غزة- كم درجات الحرارة في غزة يوم الخميس والجمعة 8 و9 يونيو 2023، بعد أن ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين ومنصات السوشيال ميديا عن إمكانية ارتفاع درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة المقبلين، وأن الأجواء ستكون حارقة ومشابهة ليوم الجمعة الماضي الذي بلغت فيه درجات الحرارة لأكثر من 42 مئوية في قطاع غزة و47 في بعض المناطق الفلسطينية، الأمر الذي اشتكى منه الآلاف من المواطنين خاصة في قطاع غزة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي في بيوتهم وعدم وجود مساعد لتخفيف درجات الحرارة.

حالة الطقس الخميس والجمعة في غزة

حالة الطقس الخميس والجمعة في غزة، الأجواء الحارة في الأيام القليلة الماضية، دفعت المواطنون في فلسطين للبحث عن درجات الحرارة في قطاع غزة، خاصة أصحاب مزارع الدجاج والحبش الذين تلقوا خسائر كبيرة خلال يوم الجمعة الماضي بسبب الارتفاع الكبير على درجات الحرارة، وقالت الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة قد تكون مشابهة لما كانت عليه يوم الجمعة الماضي، لذلك ينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، طقس فلسطين يوم الخميس والجمعة في قطاع غزة- كم درجات الحرارة في غزة يوم الخميس والجمعة 8 و9 يونيو 2023.

حالة طقس فلسطين الخميس والجمعة

حالة طقس فلسطين الخميس والجمعة، وقالت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، إن يوم الخميس تضرب كتلة هوائية حارة وجافة، وتؤثر على البلاد لذا يكون الجو غائمًا جزئيًا الى غائم حارا وجافا ومغبرا أحيانا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كم ستكون درجة الحرارة الخميس والجمعة في فلسطين

كم ستكون درجة الحرارة الخميس والجمعة في فلسطين، وتكون أجواء فلسطين وفق الأرصاد الجوية، خماسينية حارة الى شديدة الحرارة وجافة ومغبرة أحيانا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 7 درجات مئوية ويحتمل في ساعات المساء والليل سقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج، طقس فلسطين يوم الخميس والجمعة في قطاع غزة- كم درجات الحرارة في غزة يوم الخميس والجمعة 8 و9 يونيو 2023.