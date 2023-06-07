مزهر: قرار "بن غفير" بحرمان الأسرى من علاج الأسنان خطير ومقلق..!

اعتبر ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، ياسر مزهر، أن قرار وزير أمن الاحتلال ايتمار بن غفير بحرمان الأسرى في السجون من حق علاج الأسنان، قرارًا خطيرًا ومقلقًا.

وقال مزهر تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إن قرار "بن غفير" يأتي ضمن التوصيات الأولى التي أعلن عنها للتضييق على الأسرى وعدم علاجهم داخل سجون الاحتلال، إلى جانب حملة التنقلات التي قام بها.

وأضاف: "ننظر بعين القلق والخوف على أسرانا البواسل إذا مر هذا القرار، مبينًا أنه سيمرر قرارات جديدة أخرى ضد الاسرى".

وبيّن مزهر أن "حكومة الاحتلال الفاشية ومنذ اعتلاء بن غفير جهاز الأمن العام يقوم بالتضييق على الأسرى بإصدار قرارات، كالعزل الانفرادي، والتنقلات، عدم علاج الأسرى، فضلًا عن سياسة الإهمال الطبي التي أدت إلى استشهاد خضر عدنان ومن قبله ناصر أبو حميد، واليوم على قائمة الانتظار الأسير وليد دقة وغيره من الأسرى.

وأشار إلى أن هناك 23 أسيرًا مصابين بمرض السرطان، ونحو 700 حالة مريضة داخل سجون الاحتلال.

كما أوضح أن هذا التغول من قبل حكومة الاحتلال لم يمر على الحكومات السابقة، على الرغم من سوء كل هذه الحكومات، مؤكدًا أن هذه الحكومة هي أكثر سوءًا ودموية باتجاه أسرانا الأبطال داخل سجون الاحتلال.

وشدد ممثل الجهاد في لجنة الأسرى، على أن هذا القرار لن يمر على الأسرى وسيرفضون هذا القرار الاسرى داخل سجون الاحتلال، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك خطوات لرفض هذا القرار.

وأكد أن الأسرى جاهزون بأنفسهم لخوض معركة يوم الثامن عشر من هذا الشهر "معركة الاضراب المفتوح عن الطعام" ضد الاعتقال الإداري، مشيرًا إلى أن الأسرى أبلغوا إدارة السجون بإصرارهم على خطوة الاضراب.

وأفاد مزهر، بوجود توتر بشكل كبير داخل سجون الاحتلال بعد هذا القرار، مبينًا أنهم سيعقدون اجتماعات خاصة بلجنة الطوارئ العليا، مستدركًا: "نحن بانتظار ما ستقرره لجنة الطوارئ".

وقرر وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، حرمان الأسرى الفلسطينيين من الحصول على علاج للأسنان مجانًا.

ووفق القناة العبرية السابعة، فإن كل أسير يريد الحصول على علاج للأسنان سيكون من أمواله الخاصة.

وبينت القناة العبرية، أن القرار يسمح بعلاج الأسنان على النفقة الشخصية للأسرى وليس مجانًا بحجة أن ذلك يكلف الحكومة الإسرائيلية مئات الملايين من الشواكل سنويًا.

ويتضمن القرار عمليات خلع الأسنان وفحصها، والفحص الدوري، وصورة البانوراما.

وعلق بن غفير بالقول: ببطء سنغير الظروف ونلغي امتيازات "الإرهابيين"، ولا يوجد قانون لمنحهم امتيازات غير عادية.