بالصور الرابطة الإسلامية تستقبل طلبة الثانوية العامة في مدارس قطاع غزة

استقبلت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين صباح اليوم الأربعاء الألاف من طلبة الثانوية العامة في كافة لجان الامتحانات بمحافظات قطاع غزة.

وبدوره أعرب الأستاذ سامي البسيوني الموجه العام للرابطة الإسلامية عن أمنياته بالنجاح والتوفيق لكافة طلبة الثانوية، داعياً الطلبة للجد والاجتهاد لحصد أعلى الدرجات والتتويج على منصة التفوق.

وأكد البسيوني على أن الرابطة سخرت كل جهودها وإمكانياتها لخدمة الطلبة عامة وطلبة الثانوية العامة على وجه الخصوص من خلال برامجها ومشاريعها الطلابية المختلفة التي قدمتها على مدار العام.

وأضاف البسيوني " العدوان الإسرائيلي على قطاع غرة واغتيال الطلبة في القطاع والضفة الغربية لن يثني عزيمة الطلاب في إكمال مسيرتهم التعليمية، فهذه الدماء ستعبد طريق التحرير بإذن الله".

ووجه البسيوني تحية اعتزاز وفخر لمعلمينا ومعلماتنا الذين لم يدخروا جهداً وعملوا على تذليل كافة العقبات لأبنائنا الطلبة.

ويشار إلى أنه تقدم صباح اليوم 87 ألف طالب وطالبة لامتحان الثانوية العامة في محافظات الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة والخارج.‏





























