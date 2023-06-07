افتتاح مقر دائرة التسجيل (الطابو) الجديد في محافظة نابلس

افتتح القائم بأعمال رئيس سلطة الأراضي علاء التميمي، بحضور محافظ نابلس إبراهيم رمضان، ووزير النقل والمواصلات عاصم سالم، ورئيس بلدية نابلس سامي حجاوي، اليوم الأربعاء، مقر دائرة تسجيل نابلس الجديد في شارع يافا، للتسهيل على المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وأعرب التميمي عن شكره لجميع القائمين على انجاح هذه النقلة النوعية لمقر سلطة الأراضي في محافظة نابلس، الذي كان يعاني من ضيق المكان وعدم الأهلية والملائمة لطبيعة العمل، مشيدا بصمود أهالي المحافظة الأسطوري وتضحياتهم الجسام .

وأكد توجيهات رئيس الوزراء والحكومة الفلسطينية الساعية دوما لصون حقوق المواطنين والحفاظ على السلم الأهلي، وتقريب الخدمات للمواطنين، رغم الظروف الصعبة والمعيقات من طرف الاحتلال الساعي لإحباط مخططات بناء مقومات الدولة الفلسطينية المستقلة على الأرض وتقديم خدمات ملائمة ولائقة للمواطنين.

من ناحيته، أكد رمضان ضرورة تعاون كافة المؤسسات لخدمة المواطنين، مشيدا بالتقدم غير المسبوق في سلطة الأراضي من الناحية الخدماتية.

من جهته، أشاد سالم بجهود سلطة الأراضي لخدمة المواطنين والتخفيف عليهم، والتسهيل على الموظفين داخل الدائرة، متطرقا إلى نوعية الخدمات المقدمة من قبل دوائر تسجيل الأراضي النوعية والهامة.

من ناحيته، قال حجاوي إن كل الامكانيات والمطالب لأية تحسينات ولتقديم أفضل الخدمات للمواطنين متاحة من قبل البلدية، والبلدية في جهوزية تامة لتوفير ما يلزم لدائرة.