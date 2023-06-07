بالفيديو إصابات في هجوم للمستوطنين على "قرية المزرعة" شمال رام الله

أُصيب عدد من الشبان مساء اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023، خلال هجوم للمستوطنين على منازل المواطنين وأضرموا النيران في قرية المزرعة الغربية شمال رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين هاجموا منازل المواطنين في قرية المزعة ما دفع الأهالي للتصدي لهجومهم بكل قوة، ما أسفر عن إصابة عدد كبير من الشبان.

وقالت المصادر: "إن مستوطنين أضرموا النيران في جبل حراشا خلال هجوم على قرية المزرعة الغربية شمال رام الله".

يشار إلى أن قطعان المستوطنين يواصلون اعتداءتهم على أراضي وممتلكات المواطنين في الضفة والقدس المحتلتين، وسط صمت عربي ودولي مريبين.