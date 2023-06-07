بيت لحم: وفاة شابة دهساً قرب مخيم الدهيشة

توفيت مواطنة (33 عاماً)، مساء اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023 جراء حادث دعس قرب مخيم الدهيشة في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات: إن المواطنة تعرضت لحادث دعس من قبل مركبة شحن على شارع القدس – الخليل، قرب مخيم الدهشة، الأمر الذي أدى لإصابتها بجروح خطيرة نقلت على إثرها إلى مستشفى اليمامة ببلدة الخضر غرب بيت لحم، وأعلن الأطباء عن وفاتها لاحقا متأثرة بإصابتها.

وأضاف العقيد ارزيقات، أنه تم التحفظ على السائق وإبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على ملابساته.