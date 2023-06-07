ريال مدريد يتعاقد رسمياً مع بيلينغهام مقابل 103 ملايين يورو

أعلن نادي بوروسيا دورتموند وصيف بطل الدوري الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023 انتقال لاعبه الإنجليزي جود بيلينغهام، رسميا إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.

وانضم اللاعب الإنجليزي الشاب (19 عاماً) إلى صفوف نادي بوروسيا دورتموند في صيف 2020 مقابل 25 مليون يورو، قادما من بيرمنغهام سيتي.

ولم يكشف نادي بوروسيا دورتموند عن تفاصيل الصفقة حتى يقوم ريال مدريد بالإعلان عنها بشكل رسمي.

ولكن الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أفاد بأن قيمة الصفقة بلغت 103 ملايين يورو، إضافة إلى المكافآت، مشيراً إلى أن المتغيرات الإضافية قد تصل إلى 30% من المبلغ الثابت.

ووقع جود بيلينغهام على عقد طويل الأمد مع ريال مدريد يمتد حتى صيف 2029.

وكانت تقارير صحفية قد أفادت بأن اللاعب الإنجليزي سيحصل على راتب سنوي مع ريال مدريد، يتراوح بين 10 و12 مليون يورو.

وشارك بيلينغهام مع فريق بوروسيا دورتموند في 132 مباراة، سجل خلالها 24 هدفاً وصنع 25، وتوج معه بلقب بطل كأس ألمانيا.

ويمتلك اللاعب الإنجليزي 24 مباراة دولية مع منتخب بلاده "الأسود الثلاثة"، وقد شارك أساسيا في كل مباريات الأسود الثلاثة بكأس العالم 2022، وسجل هدفا وصنع آخر خلالها.

وأصبح جود بيلينغهام أول لاعب إنجليزي يمثل ريال مدريد بعد الأسطورة ديفيد بيكهام الذي دافع عن ألوان "الميرنغي" خلال الفترة ما بين عامي (2003-2007) قادما من مانشستر يونايتد.