بالفيديو قوات الاحتلال تعتقل طفلاً خلال اقتحام بلدة العيساوية بالقدس

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" طفلاً مساء اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023، خلال اقتحام بلدة العيساوية في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن قوة كبيرة من قوات الاحتلال معززة بالآليات والجيبات العسكرية اقتحمت بلدة العيساوية شمال شرق القدس المحتلة، وأغلقت بعض الطرق وبدأت التدقيق بهويات المواطنين، واعتقلت طفلاً لم يُكشف عن هويته بعد.

ولم ترد معلومات عن محاصرة منازل أو اعتقال شبان في البلدة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بشكل يومي المدن والبلدات الفلسطينية المحتلة، وتداهم منازل المواطنين وتعتقل العشرات منهم بذرائع واهية تهدف إلى تنغيص على حياتهم.