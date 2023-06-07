بنزيما في طريقه إلى جدة للعب من الاتحاد

أعلن نادي الاتحاد، بطل دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، أن مهاجمه الجديد الفرنسي كريم بنزيما، في طريقه اليوم الأربعاء، إلى مدينة جدة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي اتحاد جدة، عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، صورا لبنزيما، وهو يصعد إلى الطائرة، وعلق عليها: "نجمنا الجديد كريم بنزيما في طريقه إلى جدة. مستعدين يا أبطال الدوري الاستثنائي العالمي؟".

وكان النادي السعودي قد نشر مقطع فيديو لمراسم التوقيع رسميا على عقد مع بنزيما لمدة ثلاث سنوات، وتحدث فيه المهاجم الفرنسي، قائلا: "متحمس أشوفكم في جدة".