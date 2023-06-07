مستوطنون يسرقون 14 رأسا من الأغنام من بلدة كفر الديك غرب سلفيت

سرق مستوطنون، مساء اليوم الأربعاء، 14 رأسا من الأغنام من بلدة كفر الديك غرب سلفيت، بالضفة المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إنّ "مستوطني مستوطنة "بدوئيل" الجاثمة على أراضي المواطنين، سرقوا أغنامًا من المنطقة الغربية في البلدة، والتي تعود ملكيتها للمواطن عدنان شحادة الديك".

ويشن المستوطنون مؤخرًا هجمات، بشكل يومي، بهدف تحويل العيش في القرى المحيطة بالمستوطنات إلى جحيم، في محاولة بائسة إلى تهجير أهاليها، على اعتبار أنها الخزان الجغرافي الاحتياطي للتوسع الاستيطاني على حساب الأراضي الفلسطينية التي يتمترس عليها أصحابها الحقيقيين.