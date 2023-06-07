حوارة تتصدر المشهد.. 169 عملاً مقاوماً بينها 28 عملية إطلاق نار منذ بداية 2023

تصدرت بلدة حوارة جنوب نابلس، المشهد في الضفة الغربية بعدة عمليات إطلاق نار أدت إلى مقتل وجرح عدد من المستوطنين.

ومنذ بداية العام 2023، رصد مركز المعلومات الفلسطيني – معطى - 169 عملاً مقاوماً في بلدة حوارة، أسفرت عن مقتل (3) مستوطنين، وجرح 16 آخرين.

وكانت عملية الشهيد عبدالفتاح خروشة، التي أسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين بتاريخ 26-2-2023 من أبرز العمليات.

وشملت أعمال المقاومة في حوارة 28 عملية إطلاق نار، و3 عمليات دهس، وعملية طعن واحدة، و7 عمليات حرق منشآت وآليات وأماكن عسكرية، و17 تحطيم مركبات ومعدات عسكرية إسرائيلية، وإلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات نارية 9 مرات.

كذلك شهدت البلدة 44 نقطة مواجهة مع قوات الاحتلال، و19 تصدي لاعتداء المستوطنين، و36 إلقاء حجارة، بالإضافة ل5 مظاهرات منددة بحصار البلدة والتضييق عليها.

وأصيب يوم أمس الثلاثاء مستوطن في عملية إطلاق نار استهدفت سيارته في بلدة حوارة، بعد يوم من إصابة جندي في عملية دهس في ذات البلدة.

وتتعرض بلدة حوارة لهجمات من المستوطنين تستهدف منازل المواطنين وممتلكاتهم، إلى جانب اعتداءات الاحتلال وعمليات اعدام مباشرة لعدد من الشبان.