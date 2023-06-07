بالصور سرايا القدس تؤبن الفقيد المجاهد «لؤي العرجا» برفح

نظّمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وجناحها العسكري سرايا القدس، حفلاً لتأبين الفقيد المجاهد لؤي سعيد العرجا "أبو السعيد" ، أحد فرسان السرايا في لواء رفح، الذي توفى يوم الخميس الماضي، إثر مرضٍ عضال.

وحضر حفل التأبين، الذي أُقيم بالقرب من منزل الفقيد بحي الجنينة بمدينة رفح، قيادة وكوادر حركة الجهاد الإسلامي وجناحها العسكري سرايا القدس، وعائلة الفقيد وحشد من أبناء شعبنا الفلسطيني.

وفي كلمة حركة الجهاد الإسلامي، وجّه القيادي في الحركة برفح خالد الشيخ عيد التحيّة لعائلة العرجا التي قدمت التضحيات والعديد من الشهداء والأسرى والجرحى على خُطى فلسطين.

وأشاد "الشيخ عيد"، بمناقب وصفات الفقيد لؤي العرجا؛ الذي تربّى منذ نعومة أظفاره على موائد القرآن الكريم، ومحاريب المساجد والتي كانت انطلاقته المباركة من مسجد مصعب بن عمير إلى درب الجهاد في سبيل الله.

وأوضح، أن الفقيد "العرجا" كانّ من الشباب الفاعلة في كافة ميادين الجهاد والمقاومة، مؤكداً أن سيرته ستبقى سيرته نوراً وضياءً لكل مَن يعتزم درب السبيل.

وقال"الشيخ عيد"، "أخلص الفقيد "أبو السعيد العرجا" النيّة لوجه الله تعالى، موضحاً أنه حمل في قلبه عقيدة الإسلام بكل جرأة وشراسة ابتغاءً لمرضاة الله، كما إنه كان خلوقاً ومخلصاً لزملائه وأصدقائه وأبناء حركته".

من جانبها، أكدت عائلة "العرجا" على مواصلة طريق الجهاد والمقاومة حتى تحقيق وعد الله عزو جل وتحرير فلسطين، مشيرةً الى أن الجهاد والرباط هو خيار أقدم عليه إبنها "لؤي" حتى أدرك نعمة الجهاد في سبيل الله.

وقالت العائلة: "كان "لؤي" لا يتردد في تلبية نداء الواجب، فهو كان مجاهداً صنديدًا فلم يتوانى للحظة عن الجهاد في سبيل الله والتجهز لمقارعة الاحتلال للدفاع عن أبناء شعبه ووطنه وأرضه".

وفي نهاية كلمتها، شكرت العائلة حركة الجهاد الإسلامي وجناحها العسكري سرايا القدس على جُهدها وجهادها ودورها الكبير وفاءً منها لإبنها لما قدمه في سبيل الله والوطن.

وفي ختام حفل التأبين، كرّمت قيادة حركة الجهاد الإسلامي وسرايا القدس عائلة العرجا بدرع المحبة والوفاء، كما تم عرض فيديو مرئي من إنتاج الإعلام الحربي بلواء رفح يروي سيرة حياة المجاهد ومشواره الجهادي المبارك.























