الاحتلال يكشف أهداف التوغلات المستمرة على حدود قطاع غزة

نشرت قناة عبرية الليلة الماضية، تقريرًا مصورًا من حدود قطاع غزة، لعمليات التوغل التي تقوم بها آليات هندسية وعسكرية إسرائيلية عند الشريط الحدودي داخل القطاع.

ووفقاً لقناة 12 العبرية، إن المراسل العسكري لها "نير دفوري"، رافق قوة إسرائيلية في عملية توغل لمئات الأمتار داخل حدود قطاع غزة، بالقرب من العائق الأمني الجديد.

ونقلت عن ضابط سرية قاد عملية التوغل، قوله: إن هذه العمليات تنفذ باستمرار من أجل الكشف عن أي أنفاق وصلت إلى محيط الجدار بهدف استخدامها من حماس في أي مواجهة، وكذلك للكشف عن العبوات الناسفة، وقص العشب الزراعي الذي يظهر في المنطقة لتبقى مفتوحة ومكشوفة أمام متابعة ومراقبة القوات الإسرائيلية.

ووفقًا للضابط، فإن هذه العمليات تنفذ أسبوعيًا في مناطق مختلفة من الجدار الحدودي.

ورصد التقرير نشطاء من حركة "حماس" يقفون قرب الحدود ويتابعون عبر الأرض ومن خلال مراصد وضعت على الحدود لمراقبة ومتابعة كل تحركات الجيش الإسرائيلي.

وقال الضابط إنهم يتعرفون باستمرار على نشطاء حماس الذين يراقبون المنطقة، مشيرًا إلى أنه لا يتم التعرض لهم إلا في حالة تم مهاجمتهم.