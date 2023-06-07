دراسة حديثة: الافراط في تناول المضادات الحيوية يعرضك للإصابة بسرطان القولون

حذرت دراسة بريطانية حديثة من الإفراط في تناول المضادات الحيوية لأنها تسبب الإصابة بسرطان الأمعاء، بعد اكتشاف العلماء وجود علاقة بين تناول المضادات الحيوية وزيادة خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

وأوضح الأطباء بجامعة أبردين البريطانية أن كثرة تناول المضادات الحيوية يمكن أن تؤدي إلى تطور سرطان القولون لدى الشباب. وذلك وفقا لما نشره موقع لينتا. رو.

وأضاف الباحثون أن المضادات الحيوية ليست مرتبطة بسرطان المستقيم، ولكنها مرتبطة بسرطان القولون. وأن خطر الإصابة يزداد بنسبة 50 % لدى الأشخاص الذين هم دون الخمسين من العمر، وبنسبة 9 % لدى الذين تجاوزت أعمارهم 50 عاما.

واعتقد خبراء الصحة أن سبب هذه العلاقة هو تأثير المضادات الحيوية في أنواع مختلفة من البكتيريا في ميكروبيوم الأمعاء، ما يؤدي إلى تغيير النشاط البكتيري وأضطراب وظيفة المناعة الطبيعية.

وكانت هذه هي أول دراسة تربط استخدام المضادات الحيوية بخطر الإصابة بسرطان القولون في وقت مبكر. ووصي الأطباء المرضى بتقليل تناول المضادات الحيوية، لأنها تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون، خاصةً لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا. كما يجب تناول المضادات الحيوية فقط في حالات الضرورة، والالتزام بالتعليمات الطبية .