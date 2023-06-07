لماذا قبل كريم بنزيما اللعب في السعودية؟

بعد إعلان نادي اتحاد جدة السعودي تعاقده رسميا مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، كشف الأخير عن أسباب قبوله لعرض نادي عروس البحر الأحمر.

وقال بنزيما (35 عاما) في تصريحات أبرزها الحساب الرسمي لاتحاد جدة عبر تويتر،" أنا متحمس جدًا لتجربة دوري جديد في بلد مختلف، أعرف أن الاتحاد يتمتع بتاريخ مذهل، ومشجعين حماسيين للغاية، وطموحات كبيرة تتخطى الدوري المحلي الذي أحرزه هذا العام، لتصل إلى الفوز بالبطولات القارية".

وأضاف: "أنا فخور جدا بمسيرتي الكروية في إسبانيا، وفرنسا، وأوروبا بشكل عام، وأشعر الآن أن الوقت قد حان لتحد جديد ومشروع جديد هنا في السعودية، خاصة أنني دائمًا ما شعرت بحفاوة الاستقبال والترحيب من المشجعين عند زيارتي للسعودية".

واسترسل بنزيما تصريحاته،" أنا أتطلع حاليا للانضمام بجانب زملائي الجدد في نادي الاتحاد، والعمل معهم على نقل هذا النادي المذهل، وكرة القدم في السعودية إلى مستويات وآفاق جديدة، ولدي معرفة كبيرة بمدى قوة الدوري، والتنافس المحتدم فيه، ومستوى الفرق، واللاعبين، خاصة مع قدوم النجوم مثل صديقي كريستيانو رونالدو".

ويبين النجم الفرنسي أنه على دراية بطموحات السعودية الكبيرة فيما يخص كرة القدم، مضيفا،" هنا للفوز، تماما كما كان هدفي في أوروبا، وأنا متحمس جدا للقاء اللاعبين والجمهور في جدة".

وانتقل بنزيما إلى صفوف "العميد الجداوي" لمدة ثلاثة مواسم مقبلة، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد الإسباني، الذي لعب بقميصه 14 عاما، سجل خلالها أكثر من 350 هدفا، كما النجم الفرنسي 25 لقبا مع النادي "الملكي"، بينها دوري أبطال أوروبا خمس مرات، والدوري الإسباني أربع مرات، وكأس الملك ثلاث مرات.