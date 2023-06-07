بالفيديو والصور سمكة غريبة تظهر في غزة.. !

تمكن صياد من قطاع غزة، اليوم الأربعاء 7/6/2023 ، من اصطياد سمكة نادرة من بحر القطاع.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا ومقطع فيديو، للسمكة المصطادة ذات ديل طويل، والشكل الغريب.

منسق اتحاد لجان الصيادين بغزة، زكريا بكر، قال، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "" السمكة التي تم إصطيادها من الأسماك النادرة وتعيش في المناطق الغربية".

وأضاف أن هذه السمكة لا يتم أكلها والمعلومات عنها شحيحة ونادرة.

من جانبه، أستاذ العلوم البيئية والبحرية في الجامعة الإسلامية بغزة، أ.د. عبد الفتاح نظمي عبد ربه، كشف عن أن السمكة التي تم العثور عليها في بحر غزة تعد أخطر سمكة دخيلة موضحًا أنها "سامة وخارقة للنعال في العالم في البيئة البحرية للقطاع".

وأضاف عبد ربه، أن هذه الأسماك تنتمي لعائلة العقربية، مشيرًا إلى أنها تعد "أخطر سمكة عظمية مشعشعة الزعانف، تدعى السمكة الحجرية المرجانية أو سمكة الحجر".

وأشار إلى أن طول هذه السمكة يصل إلى 30 – 40 سنتيمترا وربما يزيد أحيانا.

وتعد الأكثر شيوعا في العالم من بين أنواع أسماك الحجرية الأخرى، وفق ما ذكر أستاذ العلوم البيئية والبحرية، عبد ربه.

وتعد السمكة، من آكلات اللحوم التي تتغذى على الأسماك الصغيرة والقشريات، وهي ذات أشواك ظهرية سامة.