بالفيديو آراء طلبة الثانوية العامة في مبحث اللغة العربية 2023 …الامتحان من سهل إلى متوسط

تباينت آراء طلبة الثانوية العامة (التوجيهي) من جميع الفروع بشأن مبحث اللغة العربية، حيث أعرب عدد من الطلبة، عن سهولة الإجابة على الأسئلة على اعتبار أنها مباشرة ولم تخرج عن نطاق الكتاب الدراسي المدرسي، وآخرون وصفوا الامتحان بالمتوسط .

واستطلعت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، آراء طلبة (التوجيهي) عند خروجهم من قاعات الامتحانات في اليوم الأول من تقديم الاختبارات التي تنتهي في 26-6-2023…



الطالبة آية الكرد، قالت: إن "أسئلة امتحان اللغة العربية كانت سهلة، والوقت التي منحته الوزارة لتقديم الامتحان، كان مناسباً وكافياً".

وتمنت الكرد، أن تكون باقي الامتحانات سهلة على غرار مبحث اللغة العربية، مشيرًا إلى أن أجواء القاعة وتعامل المراقبين مع الطلبية، مريحة جدً

كما طالبت الطالبة، وزارة التربية والتعليم، بأن تكون الأسئلة مباشرة وجميعها من داخل الكتاب الدراسي.

من جهته، قال الطالب همام منير:" لم أواجه صعوبة في هذا الامتحان، وكانت الأسئلة مباشرة"، موضحًا أن الوقت كان كافياً بحيث تم مراجعة الإجابات أكثر من مرة.

ووافق الطالب، نعيم أبو حسين، آراء الطلبة السابقين، معرباً عن ارتياحه الشديد بخصوص الأسئلة.

بينما قالت الطالبة سماء خليل:إن بعض الأسئلة كانت إجاباتها تحتاج إلى ذكاء من الطالب، وهي غير مباشرة.

وأضافت خليل، أن هذه الأسئلة تضعها الوزارة لتمييز الطلبة الأوائل، وهي معتاد عليها في كل عام.

ما بين السهولة والصعوبة

الطالب محمد أحمد، قال: إن امتحان الورقة الأولى للفرع الأدبي كان متوسطاً وجمع بين السهولة والصعوبة.

وأضاف أحمد، أنه واجه بعض الصعوبة في حل أسئلة القطعة الخارجية في الورقة الرابعة من الامتحان.

وتوجه 87,817 ألف طالب وطالبة من كافة الفروع العلمية في جميع المحافظات الفلسطينية والخارج، اليوم الأربعاء، لتقديم امتحانات الثانوية العامة في القاعات المُخصصة بالمدارس، وذلك في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة.

وتأتي امتحانات الثانوية العامة للعام الجاري في ظروف أمنية خاصة في الضفة المحتلة، وخاصة أن الاحتلال يواصل شن عمليات عسكرية في مناطق مختلفة في الضفة .

وأكملت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، كافة الاستعدادات لإنجاز امتحانات (التوجيهي) بالصورة المثلى، ولاستقبال الطلبة المتقدمين للامتحانات في القاعات بالمدارس.

ودعت الوزارة، الطلبة إلى ضرورة التواجد في تمام الساعة 8:30 صباحًا في قاعاتهم، ونوهت إلى أنها "لن تسمح بدخول قاعة الامتحان بعد الساعة التاسعة".