د. حمدونة : سلطات الاحتلال تحرم مئات الأسرى من تقديم الثانوية العامة

طالب الباحث المختص في قضايا الأسرى الدكتور رأفت حمدونة اليوم الأربعاء المؤسسات الحقوقية والإنسانية ومجلس حقوق الإنسان والصليب الأحمر الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإعادة تقديم الثانوية العامة في موعدها الطبيعي مع الخارج، والسماح لطواقم الإشراف من وزارة التربية والتعليم لدخول السجون كسابق عهدهم ما قبل منع الثانوية في السجون في العام 2008.

وبين د. حمدونة أن سلطات الاحتلال تتجاوز الاتفاقيات الدولية في تعاملها مع الأسرى في قضايا التعليم ، مشيراً إلى أن التعليم في السجون حق يكفله القانون ، وحق تعمد بالنضالات وفق تضحيات الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة التي حمته وحققته بالخطوات النضالية التي دفع الأسرى مقابلها الكثير من الجهد والشهداء ، لخوضهم الكثير من الإضرابات المفتوحة عن الطعام للنهوض بواقع المعتقلات وإنجاز حق التعليم .

وشكر د. حمدونة كلاَ من هيئة شؤون الأسرى والمحررين ووزارة التربية والتعليم الفلسطيني على الجهود التي يبذلونها من أجل تجاوز عقبات منع الاحتلال للتعليم ، وتمكين الأسرى من تقديم الثانوية العامة عبر تنسيق وإشراف مع اللجان التي اعتمدتها الوزارة والهيئة والحركة الأسيرة لتجاوز منع الاحتلال وإدارة السجون.