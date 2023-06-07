الصحة بغزة: 280 طبيباً وممرضاً ينتشرون في  238 لجنة لامتحانات الثانوية العامة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:11 م
07 يونيو 2023
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أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الأربعاء 7/6/2023 ، أن الطواقم الطبية تعمل في 238 لجنة لامتحانات الثانوية العامة، تضم 280 طبيباً وممرضاً للمتابعة الصحية لكافة الطلبة خلال الامتحانات.

وبينت الصحة إلى وجود  7 لجان مركزية تتابع عمل اللجان الطبية الفرعية بمحافظات القطاع.

ويشار إلى أن أكثر من 87 ألف طالب وطالبة في فلسطين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة اليوم ، منهم 38 ألفاً من قطاع غزة ، في حين لم يتمكن 29 طالباً من التقدم لامتحانات لوجودهم في سجون الاحتلال في حين ارتقى 4 طلبة من الثانوية العامة في الضفة .

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