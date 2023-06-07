بالصور متفقداً سير الامتحانات ..د. بحر: امتحانات الثانوية العامة حدث وطني يجسد روح التحدي

تفقد وفد برلماني برئاسة رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر سير امتحانات الثانوية العامة في يومها الأول، وضم الوفد رئيس لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي النائب د. عبد الرحمن الجمل، ومقرر اللجنة النائب د. يوسف الشرافي، والنائب هدى نعيم.

وقال د. بحر في كلمة له خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق امتحانات الثانوية العامة، إن انطلاق مسيرة الامتحانات بشكل موحد في فلسطين وبكامل التنسيق والتعاون يشكل حدثاً وطنياً بامتياز، ويجسد روح التحدي وقوة الإرادة لشعبنا في مواجهة غطرسة الاحتلال وعدوانه المتواصل ضد الأرض والإنسان والمقدسات.

وأضاف د. بحر: " نؤكد دعمنا للمسيرة التعليمية، ونتطلع إلى أن يكون طلبتنا الأعزاء طليعة في المجتمع وعماداً للنهضة في كل المجالات ودرعاً واقياً للوطن حتى تحقيق النصر والتحرير والعودة".







وتوجه د. بحر بالشكر والتقدير إلى لجنة متابعة العمل الحكومي، ولوزارة التربية والتعليم، وجميع الكوادر والطواقم التعليمية والإدارية، ولوزارة الداخلية والأمن الوطني ووزارة الصحة وللشخصيات الوطنية وكل من أسهم في إنجاح مسيرة امتحانات الثانوية العامة في أبهى صورة.