معروف : سنلاحق من نشر ورقة أسئلة اختبار اللغة العربية اليوم قبل انتهاء الفترة المخصصة  

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:09 ص
07 يونيو 2023
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أكد سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي اليوم الأربعاء 7/6/2023 إنه تم رصد نشر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لورقة أسئلة اختبار اليوم قبل انتهاء الفترة المخصصة لتقديم الامتحان، ما يعد مخالفة قانونية سيتم ملاحقة مرتكبيها واتخاذ المقتضى القانوني وفق الأصول من جهات الاختصاص.

وأكد على عدم السماح بنشر أوراق الامتحانات أو تداولها قبل انتهاء مدة جلسة الامتحان كاملة، وتتابع وزارة التربية والتعليم وجهات الاختصاص الأخرى لضمان عدم خروجها أو تداولها.

وأهاب بالجميع بتوفير الأجواء المناسبة لسير الامتحانات دون التشويش عليها، أو المس بصورتها والإساءة لها أمام كافة الجهات.

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