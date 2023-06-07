الجهاد تنظم مسيرة للمطالبة باسترداد جثمان الشهيد عدنان في جنين

نظمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وعائلة الشهيد القائد الشيخ خضر عدنان مسيرة جماهيرية للمطالبة باسترداد جثمان الشهيد خضر عدنان والشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال الصهيوني، وذلك مساء أمس الثلاثاء في بلدة عرابة بمحافظة جنين.

وشارك في المسيرة التي انطلقت من أمام ديوان عائلة موسى في بلدة عرابة بعد صلاة العشاء، عدد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي إلى جانب جماهير شعبنا، رافعين صور الشهيد القائد خضر عدنان ومرددين هتافات المطالبة باستعادة جثمانه والتنديد بجريمة اغتيال داخل زنازين الاحتلال.

وقال القيادي المحرر جعفر عز الدين: إن هذه المسيرة جاءت للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء الأكرم منا جميعاً، والمحتجزة لدى الاحتلال الصهيوني في الثلاجات ومقابر الأرقام، وعلى رأسهم جثمان الشهيد القائد خضر عدنان، مطالباً بضرورة وأهمية العمل الجاد على استعادة جثامين الشهداء.

واعتبر القيادي عز الدين، أن الشيخ خضر عدنان قضى شهيداً بحثاً عن الحرية والكرامة لشعبنا والتي يحاول الاحتلال انتزاعها منا، مضيفاً أنه من الواجب علينا أن نكرم شهداءنا ونستعيد جثامينهم وندفنهم ونكرمهم في ثرى هذا الوطن الحبيب.

يشار إلى أن الشيخ الشهيد خضر عدنان من أبرز قادة حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، كان قد ارتقى شهيداً في عملية اغتيال صهيونية داخل سجون الاحتلال بتاريخ 2-5-2023م، عقب خوضه لمعركة بطولية بأمعائه الخاوية استمرت لـ85 يومًا، وتواصل سلطات الاحتلال رفضها تسليم جثمانه.