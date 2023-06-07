الرابطة الإسلامية تستقبل طلبة الثانوية العامة في مدينة غزة

استقبلت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين صباح اليوم الألاف من طلبة الثانوية العامة في مدينة غزة

‏يشار إلى أنه يتقدم اليوم 87 ألف طالب وطالبة صباح اليوم لامتحان الثانوية العامة في محافظات الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة والخارج.‏

وقال مسؤول ملف المدارس في الرابطة الإسلامية بفطاع غزة جلال بصل: إننا ندعو طلابنا الأعزاء للاجتهاد وعقد العزم على أن يكونوا من المتفوقين لهذا لعام الدراسي، مشيرًا إلى أنهم يحملون هم الأمة وأمل المستقبل المشرق لشعبنا

ودعا بصل الجميع إلى تهيئة الظروف المناسبة وتذليل العقبات التي تقف في طريق الطلاب ليتسنى لهم تقديم امتحاناتهم على أكمل وجه وليحصلوا على أعلى الدراجات.

وأعرب بصل عن أمنياته بالنجاح والتوفيق لكل الطلاب بما يضمن تحقيق زيادة في نسبة المتفوقين والناجحين والحاصلين على الدرجات العليا، مؤكدًا على أن الرابطة سخرت كل جهودها وإمكانياتها لخدمة الطلاب عامة وطلبة الثانوية العامة على وجه الخصوص من خلال برامجها ومشاريعها الطلابية المختلفة التي قدمتها على مدار العام

بدوره أكد مسؤول محافظة غزة في الرابطة الإسلامية سغيد العرقان أن طلبة الثانوية العامة في ظل العدوان الإسرئيلي الغاشم على قطاع غزة، واثقين بأنهم سيحصدون أعلى الدرجات ويثبتون للعالم أن الشعب الفلسطيني جدير بالحياة.

ودعا العرقان، كل الجهات المعنية، إلى تهيئة بيئة دراسية ملائمة، ومفعمة بالطاقة الإيجابية لجموع الطلبة في كافة المراحل الدراسية، لأن هذا الغراس هو الذي نعول عليه في مسيرة التحرير والبناء.

ونوّه مسؤول ملف المدارس في غزة محمود أبو سمعان أن الرابطة الإسلامية استقبلت الألاف من الطلبة صباح اليوم في معظم لجان الاختبارات بقطاع غزة، وقدّمت لهم النصائح والارشادات وكيفية التعامل مع أسئلة الإختبارات وهدية متواضعة .



