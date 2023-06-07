بالصور يصل مداه لـ 1400 كيلومتر- إيران تعلن عن صاروخ فرط صوتي جديد

كشف الحرس الثوري الإيراني، اليوم، الستار عن صاروخ بالستي فرط صوتي جديد يطلق عليه اسم "فتاح".

واستعرض الثوري الإيراني، الصاروخ الذي يصل مداه إلى 1400 كيلومتر وتصل سرعته إلى 13 و15 "ماخ" بحضور رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي، مؤكدًا أنه صنع على يد خبراء مركز الصناعة الجوية التابع للحرس الثوري.

وأوضح أن صاروخ "فتاح" يتميز بمحرك يعمل بالوقود الصلب، وقادر على الوصول إلى سرعة عالية، والتحليق داخل الغلاف الجوي وخارجه، مشيرًا إلى أنه "قادر على التغلب على كافة الأنظمة الدفاعية الجوية التابعة للأعداء".

وقال الرئيس الإيراني، رئيسي: إن هذا الصاروخ سيعزز "قوة الردع" الإيرانية، كما "يجلب الأمن والسلام المستقر لدول المنطقة".

وأضاف رئيسي، أن تطوير صاروخ فتاح سيعزز ترسانة إيران العسكرية.

وتواصل القوات الإيرانية، تطوير برنامجها الصاروخي البالستي الذي يعطي طهران حماية نارية ضد أعداؤها وقوة إقليمية، بينما تخشى الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي من التطور السريع، إذ إن صواريخها يصل إلى جميع القواعد الأمريكية في المنطقة والمدن الإسرائيلية.

وتعلن واشنطن وتل أبيب، محاربة هذا البرنامج، جهارًا وعبر وسائل الإعلام.



