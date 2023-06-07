بالفيديو والصور ظاهرة تتكرر للعام الثاني …أهالي طلبة الثانوية العامة يرابطون أمام قاعات امتحانات أبنائهم بغزة

في ظاهرة تتكرر للعام الثاني على التوالي ، يعكف أهالي طلبة الثانوية العامة في فلسطين بالتواجد أمام قاعات امتحانات الثانوية العامة 2023 ، في صورة تذكرنا بأهالي الطلبة في مصر.

تواجد أهالي الطلبة وفقا لمعتقداتهم قد يخفف من توتر الطلبة وبث روح الطمأنينة لأبنائهم في ظل أجواء التوتر .

والدة أحد أبناء الطلبة قالت لـ"فلسطين اليوم" "جلسة اليوم أمام قاعة الامتحانات لأُشعر ابنتي بالأمان".

وعبرت والدة الطالبة وهي تجلس بالقرب باب المدرسة التي تقدم الامتحانات عن خوفها الشديد وقلقها، متمنيةً أن تنال ابنتها وكافة الطلبة أعلى الدرجات .

ويشار إلى أن 87 ألف طالبة وطالبة يقدمون أول امتحانات الثانوية العامة التوجيهي ، في حين يتغيب 4 طلبة استشهدوا برصاص الاحتلال منذ بداية العام في الضفة .

فيديو وصور يرصدان تواجد اهالي الطلبة امام قاعات الامتحان :















