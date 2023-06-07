لليوم الثامن.. الأسيران أحمد مسالمة وكايد الفسفوس يواصلان اضرابهما المفتوح عن الطعام

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان لها صباح يوم الأربعاء، ان الأسيرين أحمد السلايمة وكايد الفسفوس يواصلان في اضرابهما المفتوح عن الطعام لليوم الثامن على التوالي حيث شرعا في بدايته منذ تاريخ 31/05/2023.

وقالت الهيئة بأن الأسيرين يواصلا الإضراب عن الطعام ردا على سياسة الإعتقال الإداري الصادره بحقهما علما بأنهم ما زالت إدارة السجون تحتجزهما في زنازين سجن عوفر .

وبينت الهيئة أن المعتقل الفسفوس (34 عاماً) من محافظة الخليل معتقل في شهر أيار / 2023 جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري وصدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة 6شهور .

يذكر أن المعتقل الفسفوس معتقل سابق أمضى 7سنوات في سجون الاحتلال وسبق أن خاض إضرابا مفتوحا استمر لمدة "131 يوما " وهو شقيق الأسرى الثلاث حسن الفسفوس ، خالد الفسفوس ، حافظ الفسفوس والذين ما زالوا قابعين في سجون الاحتلال .

يذكر أن المعتقل احمد ابراهيم مسالمة "25 عاما" من بلدة بيت عوا / محافظة الخليل والمعتقل في شهر / شباط صدر أمر اعتقال إداري مدته 4شهور علما بأنه أيضا اسير سابق أمضى سنوات داخل الأسر .

وشددت الهيئة على أن المرحلة القادمة مؤشراتها خطيرة، حيث يستعد الأسرى الإداريين خلال أيام قليلة بدء معركة الإضراب المفتوح عن الطعام ردا على سياسة الاعتقال الإداري الجائرة بحقهم والتي نفذت بناءاً على توصيات من الحكومة اليمينية المتطرفة .