بينهم طالب من الثانوية العامة : الاحتلال يعتقل فجر اليوم 19 مواطناً في الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم (19) مواطنًا، من الضّفة، بينهم الأسيرة السّابقة، والطالبة في جامعة بيرزيت ليان كايد (25 عامًا)، وطالب في الثانوية العامة من القدس جرى اعتقاله في اليوم الأول على تقديم امتحانات الثانوية العامة بحسب عائلته، وهو محمد وليد الرويضي (17 عامًا).

وبيّن نادي الأسير، أن عمليات الاعتقال تركزت في بلدتي (نعلين / رام الله، وكفردان/ جنين)، حيث جرى اعتقال ستة مواطنين من رام الله وبلداتها، من بينهم طفلان، وجريح، وذلك إلى جانب الأسيرة السابقة ليان كايد التي أمضت في اعتقالها السابق (16) شهرًا وأفرج عنها عام 2021، فيما اعتقل الاحتلال خمسة مواطنين من جنين بينهم أربعة من بلدة كفردان، رافق ذلك اعتداءات، وتنكيل بحقّ المواطنين إلى جانب عمليات التّخريب الممنهجة داخل المنازل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات:(قلقيلية، ونابلس، وطولكرم، والقدس).

من الجدير ذكره أنّ عمليات الاعتقال تُشكّل أبرز السّياسات الثّابتة، والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال، بما يرافقها من جرائم وانتهاكات، واعتدءات واسعة، وذلك بهدف تقويض أي حالة مواجهة متصاعدة، وفرض مزيد من السّيطرة والرّقابة، على المواطنين.

يُشار إلى أنّ حالات الاعتقال بلغت منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر أيار/ مايو، أكثر من 3370 حالة، شملت كافة الفئات، وكانت أعلى نسبة اعتقالات في القدس.